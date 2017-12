Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha Azul do Metro com perturbações devido à presença de um cão na via

Animal não foi ainda recuperado.

14:19

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa (ML) está hoje a fazer-se com perturbações desde cerca das 11h30, devido à presença de um cão na via, que ainda não foi encontrado, informou a empresa.



Às 13h45, fonte oficial do ML disse à agência Lusa que a circulação na Linha Azul, que faz a ligação entre Santa Apolónia e Reboleira, na Amadora, foi interrompida às 11h39, tendo sido "retomada pelas 12h12, mas com perturbações".



A empresa acrescentou que a situação se deve à presença "de um cão de pequeno porte", que ainda não foi recuperado.