Linha da Beira Alta cortada devido a descarrilamento de vagão de mercadorias

Impacto do incidente ainda está a ser avaliado.

19:02

A Linha da Beira Alta está cortada desde as 17h20 entre Nelas e Mangualde, no distrito de Viseu, devido ao descarrilamento de um vagão de um comboio de mercadorias, disse a Infraestruturas de Portugal (IP).



Fonte da IP explicou à agência Lusa que o impacto do incidente ainda está a ser avaliado e realçou a inexistência de feridos.



"Apenas danos materiais", esclareceu.



Fonte da CP, por outro lado, disse também à Lusa estar a preparar o transbordo de passageiros: no caso dos Intercidades entre Mangualde e Santa Comba Dão e nos regionais entre Mangualde e Nelas.



"Haverá atrasos e perturbações, mas estamos a trabalhar para minorar a situação", sintetizou.



A Linha da Beira Alta liga Pampilhosa, Mealhada, a Vilar Formoso, Almeida, já na fronteira com Espanha.