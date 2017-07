Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha da Beira Baixa cortada na zona de Santarém devido a incêndios

Bombeiros locais estão a combater os focos de incêndio ao longo da linha.

Por Lusa | 21:43

A linha ferroviária da Beira Baixa entre Barca de Amieira e Fratel, no distrito de Santarém, está esta noite cortada devido a vários focos de incêndio, disse à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).



De acordo com a mesma fonte, a linha foi cortada à 18h50, após ter sido dado o alarme quando se verificou que os fogos estavam a atingir as travessas de madeira da linha.



"Ainda não há uma previsão de quando será reaberta", acrescentou a mesma fonte.



Os bombeiros locais estão a combater os focos de incêndio ao longo da linha e, quando forem extintos, a IP fará uma verificação para ser retomada a circulação dos comboios de forma segura.



Ainda segundo a IP, este é esta noite o único trajeto ferroviário suspenso devido a incêndios no país.