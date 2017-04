Linha do Norte com atrasos de 15 a 20 minutos

Desde sábado, dia em que "ocorreu o descarrilamento que motivou a interrupção da Linha do Norte até ao final da noite de ontem [segunda-feira]", a CP (Comboios de Portugal) "utilizou todos os meios ao seu dispor para garantir o transporte a todos os seus clientes", assegura a empresa, numa nota enviada à agência Lusa, hoje, ao final da tarde.



No transbordo rodoviário, com autocarros, que esteve em curso entre sábado e segunda-feira, "foram transportados entre as estações de Pampilhosa e Coimbra, 25 mil clientes", refere a CP.



Nesta quantidade de passageiros não estão contabilizadas "as várias pessoas para as quais a CP recorreu a serviços de táxi, para situações mais urgentes, nomeadamente, de destino a aeroportos para ligações aéreas", sublinha a mesma nota.



"Desta operação dos últimos dias, a CP retira as conclusões positivas do esforço de todos os envolvidos, mas identifica também os pontos em que esta operação poderia ter decorrido melhor", acrescenta.



Entre os aspetos menos positivos, a emprese indica, "nomeadamente, a quantidade de autocarros disponíveis em determinados períodos críticos e a informação ao cliente".



Essas questões "estão já sob análise para determinação dos fatores que podem contribuir para melhor desempenho" da empresa, assegura a CP.



A transportadora ferroviária "realça ainda o importante papel da comunicação social, por ter sido veículo da informação relevante sobre a evolução desta situação junto da população".



A circulação ferroviária entre Pampilhosa e Coimbra B, na Linha do Norte, foi resposta hoje, pouco depois da meia-noite, mas os comboios atravessam a zona de forma condicionada, o que provoca atrasos de 15 a 20 minutos.O tráfego foi reposto pelas 00:45 de hoje, em via única, entre as estações de Pampilhosa, no concelho da Mealhada, e Coimbra B, informou a CP.A Linha do Norte esteve interdita à circulação ferroviária, naquele troço, desde as 18:10 de sábado (01 de abril), devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias, junto a Adémia, na periferia de Coimbra, que não causou feridos.