Linha do Norte cortada até hoje

Corte na Linha do Norte obriga a usar autocarro entre Coimbra e Pampilhosa





Hermenegildo Rico, responsável da CP, refere que a empresa foi obrigada a "montar uma operação de grande envergadura para cobrir um período muito alargado", tendo de fazer "uma distribuição de meios ao longo do dia". No pico da procura, o mesmo responsável garante que estiveram disponíveis 25 autocarros.



Hermenegildo Rico, responsável da CP, refere que a empresa foi obrigada a "montar uma operação de grande envergadura para cobrir um período muito alargado", tendo de fazer "uma distribuição de meios ao longo do dia". No pico da procura, o mesmo responsável garante que estiveram disponíveis 25 autocarros.

A circulação de comboios na Linha do Norte deverá manter-se interrompida, na zona de Adémia, Coimbra, até ao final da manhã de hoje, segundo as previsões da Infraestruturas de Portugal. Os trabalhos de remoção do comboio de mercadorias, que descarrilou no sábado, são complexos e decorreram a um ritmo lento.A desobstrução da via - na qual tombaram 10 vagões, alguns dos quais carregados com 28 toneladas de cimento - e a reparação dos danos na linha férrea ainda decorrem durante a manhã de hoje, segundo a Infraestruturas de Portugal.Com a circulação interrompida entre as estações de Coimbra B e da Pampilhosa, o transporte dos passageiros é assegurado por autocarros. Em momentos de maior afluência, alguns passageiros criticaram a escassez de veículos para garantir o transbordo.