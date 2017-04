Linha do Norte cortada por tempo indeterminado

A circulação na linha ferroviária do Norte continua cortada e por tempo indeterminado, disse à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal este domingo.A Linha do Norte está cortada à circulação ferroviária desde as 18:10 de sábado, junto a Adémia (Coimbra), devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias.Os passageiros que planeiam utilizar a linha ferroviária do Norte terão de recorrer ao autocarro para fazer o trajeto entre Coimbra e Pampilhosa.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, o descarrilamento do comboio de transporte de cimento não provocou feridos, não tendo sido ainda apurada a causa do acidente.