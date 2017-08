Linha reforçada para apoio a vítimas dos incêndios

Funciona como ponto central de apoio e encaminhamento.

As populações da região Centro afetadas pelos incêndios podem recorrer a uma linha telefónica para pedirem apoio e tratarem questões burocráticas, como renovação de documentos. Esta Linha Nacional de Emergência Social, com o número 144, está disponível 24 horas por dia e sete dias por semana, tendo sido desenvolvida em articulação pelos Ministérios da Justiça, Saúde, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.



Funciona como "ponto central de apoio" das pessoas que precisam de acompanhamento social, acesso a prestações sociais ou apoios específicos, bem como de apoio psicológico e ainda encaminhamento para cuidados de saúde.



Através desta linha telefónica, as vítimas dos incêndios podem ainda obter registos relativos ao óbito, herança e partilhas, renovar documentos perdidos ou destruídos pelos fogos e obter informações diversas, nomeadamente sobre o cancelamento de veículos ardidos.



No que se refere aos veículos ardidos, foi criado um "mecanismo especial", a partir da sua identificação, com o objetivo de simplificar os procedimentos, de forma a dispensar taxas e facilitar o cancelamento de matrículas.



Já a Segurança Social criou subsídios de caráter eventual para ajudar as famílias afetadas.

Entretanto, um grupo de produtores alentejanos e de veterinários ribatejanos recolheu 14,5 toneladas de alimentos para animais, que estão a ser distribuídos às populações afetadas, em duas voltas diárias.