Liquidação em marcha para acabar com a Ricon

Recuperação não é viável, mas administrador de insolvência admite conversas com empresas nacionais e estrangeiras.

Por Liliana Rodrigues | 08:29

Até a assembleia deliberar a liquidação das empresas operacionais do grupo, há sempre tempo de inverter o caminho". A afirmação é do administrador de insolvência da Ricon, Pedro Pidwell, que, embora admita que não é expectável haver uma inversão da situação, diz que tudo ainda é possível até ser decretada a liquidação de todas as empresas do grupo. Até ao final do dia desta quarta-feira, poderá haver novidades, sendo que, nesta manhã, realizam-se outras quatro assembleias de credores. O passivo ascende a um total de cerca de 33 milhões de euros.



Em paralelo, decorrem negociações com empresas portuguesas e estrangeiras para tentar salvar a têxtil, cuja liquidação foi esta terça-feira decidida para três empresas do grupo. Os cerca de 700 trabalhadores cumpriram esta terça-feira o último dia de trabalho. O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, garantiu que o Governo está a acompanhar "com a máxima proximidade e preocupação" a situação.



"Pode haver dinheiro, nas próximas horas, para pagar o subsídio de Natal em atraso e o salário de janeiro a todos os trabalhadores. São boas notícias, mas temos de esperar", anunciou Francisco Vieira, representante do Sindicato Têxtil do Minho e Trás-os-Montes, que considera ter sido assinada esta terça-feira a certidão de óbito do grupo têxtil, depois de a Gant ter recusado qualquer plano de viabilização da empresa.



"Mesmo que surjam investidores, serão para novas empresas. Estes funcionários foram despedidos da Ricon e não há volta a dar. Para regressarem, terão de ser admitidos, perdendo todos os direitos anteriores", assegurou o sindicalista.