Lisboa acolhe mais de 50 mil imigrantes

A capital apresenta a maior diversidade religiosa do País e, ao contrário do que se possa pensar, os muçulmanos são apenas 0, 74% do total. E, note-se, não há registos de conflitos entre confissões religiosas.De resto, Lisboa tem-se caracterizado por ser uma cidade que faz pontes entre culturas, raças e religiões. Hoje, a câmara celebra o Dia Internacional dos Migrantes, abrindo as portas dos Paços do Concelho a "todos os novos lisboetas". O programa das celebrações, intitulado ‘Uma cidade para todas as pessoas’, começa às 10h00, com uma visita aos Paços do Concelho, seguida pela apresentação de projetos de acolhimento.

Brasileiros em primeiro lugar e chineses em segundo são as nacionalidades mais representativas na cidade de Lisboa. Mas no pódio do nível de instrução estão os ucranianos, os nepaleses e os bangladeshianos, segundo o Plano Municipal para a Integração de Imigrantes de Lisboa (PMIIL).De acordo com os últimos dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), residem em Portugal 395 195 estrangeiros, 50 047 dos quais na capital (12,7%). O número de estrangeiros no País tem diminuído, mas em Lisboa tem-se verificado um ligeiro aumento, mais 6520 desde 2008.Alguns dos principais grupos asiáticos têm registado os maiores crescimentos, enquanto o número de brasileiros tem baixado. Naturalmente que o maior número de estrangeiros vive na periferia de Lisboa, cerca de 200 mil.