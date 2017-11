Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa desliga fontes e reduz rega contra seca

Água deixa de circular na Fonte Luminosa, na Praça do Império e na Cascata do Parque das Nações.

Por João Saramago | 08:27

A Câmara de Lisboa vai desligar provisoriamente as fontes ornamentais que utilizam água da rede e reduzir a rega nos espaços verdes como medidas de combate aos efeitos da seca.



Segundo o presidente da autarquia, Fernando Medina, as medidas anunciadas ontem permitem manter os recursos e sensibilizar a opinião pública para a poupança de água. As fontes visadas são a da Praça do Império, a Fonte Luminosa e a Cascata do Parque das Nações.



"Serão desligadas todas as que não usem água circulável", sublinhou Fernando Medina.



A rega será totalmente suspensa nas áreas circundantes de grandes vias como a Segunda Circular ou a Avenida Lusíada, pois a vegetação tem condições que lhe permite sobreviver durante bastante tempo.



Nas restantes zonas verdes da capital, a rega será reduzida "ao mínimo necessário à subsistência das espécies". Também nos cemitérios o uso de água será reduzido ao essencial.



A cidade tem também em curso um sistema de rega com recursos à Estação de Tratamento de Águas Residuais de Alcântara a ser aplicado entre o Campo das Cebolas e Alcântara. Lisboa é abastecida pela barragem de Castelo de Bode, Tomar, com um volume de armazenamento de 70%.



Para Fernando Medina, a adoção de medidas de combate aos efeitos prolongados da seca "permite que as reservas que abastecem a cidade possam ser utilizadas em outras zonas do País".



O município de Porto de Mós anunciou também ontem que vai avançar com um plano de redução/suspensão dos sistemas de rega nos espaços públicos do concelho devido à seca.