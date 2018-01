Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa gasta 59 milhões de euros nas obras de 40 escolas

Espaços exteriores, ginásios e cozinhas alvos de requalificação nas escolas.

Por Edgar Nascimento e Tatiana Santana | 06:00

A Câmara de Lisboa vai investir durante os próximos anos cerca de 59 milhões de euros para requalificar e construir 40 escolas e creches, avançou o vereador da Educação, Ricardo Robles.



"Temos, a começar este ano, 10 intervenções em escolas e três creches, sendo que três estão previstas [ter início] no primeiro trimestre ", explicou o vereador à agência Lusa.



As intervenções nas escolas incidirão na requalificação de exteriores, ginásios e cozinhas, de forma a garantir as condições necessárias para a confeção local de alimentação.



Em relação às três creches, a dos Olivais terá um edifício novo e as creches de Desagravo e Bairro de Santos passarão por obras de requalificação. Os treze estabelecimentos de ensino "totalizam uma intervenção de 16 milhões de euros", acrescentou o responsável.



A autarquia de Lisboa pretende ainda lançar concursos para intervir em mais uma dezena de escolas, num total de 23 milhões de euros. A este grupo acrescem mais "15 a 20 escolas" que necessitem de obras.



Além desta medida, a câmara pretende que 15 mil alunos que frequentam o primeiro ciclo em Lisboa utilizem o cartão escolar nos transportes públicos (Metro e Carris) de forma gratuita. "Em setembro de 2018 queremos implementá-los em todos os alunos do primeiro ciclo e em setembro de 2019 queremos alargar aos ciclos seguintes", adiantou Ricardo Robles, vereador eleito pelo BE.



Recorde-se que os passes já são gratuitos para crianças até aos 12 anos, mas o vereador admite que o cartão possa chegar a alunos mais velhos.