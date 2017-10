Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa passa 23 vezes o limite de emissões

Portugal pode exceder 18 vezes por ano o valor máximo de descargas poluidoras.

Por Francisca Genésio | 08:56

Lisboa ultrapassou 23 vezes, em 9 dias, os valores máximos de poluentes permitidos por lei para um ano. Das vinte ocorrências, doze aconteceram em apenas dois dias.



Todas foram registadas entre os dias 6 e 15 de outubro, na estação de monitorização da avenida da Liberdade, considerada o ponto crítico da cidade. Até à data, Portugal ainda não tinha registado qualquer excedência do valor limite horário para o poluente dióxido de azoto, um dos principais gases emitidos através dos transportes rodoviários. Num ano, a legislação permite dezoito ultrapassagens dos valores máximos dos poluentes.



Os dados foram revelados ontem, na apresentação da proposta de Plano de Melhoria da Qualidade do Ar de Lisboa e Vale do Tejo que propõe o alargamento das zonas onde é proibida a circulação de carros com mais de 17 anos e mais fiscalização nas estradas.



"Os números vão ser entregues à Comissão Europeia e é o Tribunal Europeu de Justiça, que decide que sanções terá Portugal com estes episódios, que já têm historial", disse ao CM Francisco Ferreira, professor na Universidade Nova de Lisboa, também dirigente da associação ambientalista Zero.



"As condições meteorológicas das últimas semanas, com vento fraco, não ajudam na dispersão dos poluentes atmosféricos e levam a diferenças de concentrações dos poluentes na ordem dos 20 por cento", explicou o professor.



A proposta de melhoria da qualidade do ar na região de Lisboa, já foi apresentada ao Ministério do Ambiente. Os ambientalistas reclamam um plano de emergência para concentrações que ponham em causa a saúde pública da população.