Lisboa vai criar jardim na Praça de Espanha

Fernando Medina considera que "a cidade ganhará um jardim onde hoje existem várias áreas relvadas cortadas por diferentes vias".Embora não tenha avançado uma data para o início das obras, o autarca admitiu que possam decorrer em simultâneo com a criação de um novo edifício no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, junto à Praça de Espanha.Fernando Medina assinou ontem um protocolo com o administrador do IPO de Lisboa, Francisco Ramos, para a cedência do terreno pela autarquia ao instituto. Na área da Praça de Espanha, junto da avenida Calouste Gulbenkian, está também prevista a construção das novas sedes do Montepio Geral e da Lusitânia Seguros.Um imóvel para escritórios irá nascer no terreno do antigo mercado local.