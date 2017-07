Lista oficial de vítimas mortais de Pedrógão exclui 65º. vítima

Alzira Costa, de 71 anos, foi atropelada enquanto fugia das chamas.

A lista oficial das vítimas mortais dos incêndios de Pedrógão Grande contabiliza 64 mortos. No entanto, segundo avança o Expresso este sábado, esta listagem exclui a identidade da 65ª. vítima: Alzira Costa, perdeu a vida na tragédia que abalou o país, no entanto, a sua morte não esteve diretamente relacionada com o fogo.



A idosa, de 71 anos, víuva, acabou por morrer quando fugia da sua casa - onde se encontrava sozinha - na Senhora da Piedade. Quando se apercebeu do fogo, Alzira agarrou no telemóvel, numa lanterna e em algum dinheiro e abandonou a sua habitação ao encontro das vizinhas.



Segundo a mesma publicação, a mulher foi atropelada por um carro que também fugia das chamas, acabando por morrer. O condutor já foi identificado.



Apesar de ter morrido durante a tragédia de Pedrógão enquanto fugia das chamas, o seu nome não consta da lista oficial de mortos, uma vez que não morreu vítima de queimaduras ou por inalação de fumo.



A lista dos "64 mortos" permanece em segredo de justiça e quer a Policia Judiciária quer a Procuradoria-Geral da República recusam divulgá-la.



Desconhece-se assim se há mais casos idênticos ao de Alzira, vítimas indiretas do incêndio de Pedrógão Grande, que não constam da listagem oficial do Governo.