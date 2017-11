Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Livraria velha de mosteiro vai ter obras de restauro

Antiga livraria beneditina vai ser recriada e transformada num espaço visitável.

Por Secundino Cunha | 06:00

O espaço onde funcionava a livrara do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, Cabeceiras de Basto, está a ser alvo de obras de restauro. O objetivo é reconstituir uma biblioteca beneditina e tornar o espaço acessível ao público.



Este é apenas um dos muitos aspetos do grande projeto de mais de dois milhões de euros, aprovado pela União Europeia, para a preservação e restauro do principal monumento do município, que albergou ao longo de quase sete séculos uma comunidade da ordem fundada por S. Bento de Núrcia.

As obras começaram já no ano passado e, em fase de conclusão, já estão as obras de remodelação do piso térreo da ala poente - onde estão localizados alguns serviços da câmara e onde estão a ser criadas as condições para a instalação de um novo Espaço do Cidadão.



Para breve estão previstas obras de beneficiação das coberturas da igreja e da ala nascente do mosteiro, a reabilitação de vãos e pinturas das fachadas, a conservação e o restauro da fachada principal da igreja e torres sineiras, o desassoreamento da ribeira de Penoutas - que visa baixar o nível freático na envolvente ao monumento -, a construção de um coletor de águas pluviais e a já referida reabilitação do espaço onde antigamente funcionou a livraria.

A câmara promete continuar a fazer tudo para ver este mosteiro inscrito na Lista Indicativa de Portugal ao Património da UNESCO, tendo já aderido à Rede de Mosteiros e Paisagens Culturais Beneditinas - que inclui os mosteiros de Pombeiro (Felgueiras), Rendufe (Amares), S. Bento da Vitória (Porto), S. Bento (Santo Tirso) e S. Martinho de Tibães (Braga).