Livros escolares grátis até ao 12º ano em 2019

Vereador da Educação promete apoio já este ano com reembolsos, mas só até ao 9º ano de escolaridade.

Por Ângela Gonçalves Marques e Cristina Rita | 08:12

O acordo entre o PS e Bloco de Esquerda para garantir a maioria absoluta na Câmara de Lisboa a Fernando Medina prevê a gratuitidade dos manuais escolares até ao 12º ano na escola pública.



A medida entra já em vigor no atual ano letivo – 2017/2018– até ao 9º ano de escolaridade, mediante o reembolso.



No próximo ano letivo (2018-2019), a medida atinge também o ensino secundário e vai até ao 12º ano de escolaridade. A medida custa 5 milhões de euros.



Ricardo Robles, vereador eleito pelo BE, assume os pelouros da Educação e da Saúde, tendo garantido mil novas vagas em creches, com efeitos só a partir do segundo semestre de 2018, a construção ou requalificação de 14 centros de saúde até 2021, 250 novos autocarros para a Carris até ao final do mandato, a contratação de 200 motoristas, e a abertura de salas de consumo assistido na capital.



Apesar de não ter o pelouro da habitação, o Bloco anunciou que haverá três mil casas disponíveis até 2021 com rendas acessíveis, financiadas pela autarquia ou em parceria "com entidades públicas".



A medida também só terá efeitos em 2019, com a primeira bolsa de 500 habitações neste regime.



Quem aposta no alojamento local terá de contar com quotas a partir de 2018. O Parlamento deve aprovar critérios mais rígidos até dezembro.



Ontem, Medina disse que o acordo "não é uma geringonça, mas um acordo formal", e não quis fechar a porta ao PCP para possíveis entendimentos.



Sobre o processo de negociação com o BE, o edil considerou também que "este é um acordo de vontade" e não de "necessidade".