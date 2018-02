Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lixo a arder junto à PT causa danos

Um amontoado de lixo a arder provocou alguns danos junto ao edifício da Portugal Telecom na praça José Fontana, em Lisboa. As chamas tinham já algumas dimensões quando os bombeiros sapadores chegaram ao local e extinguiram o fogo.



No combate ao incêndio, estiveram 18 operacionais e cinco viaturas. A PSP tomou conta da ocorrência e está agora a averiguar as causas do fogo. O edifício ficou com alguns danos nas paredes, no entanto, não foi preciso evacuar o prédio onde estavam algumas pessoas a trabalhar.