'Lobo do Mar' resgatou turista inglês do Douro

Gastão Teixeira é o ‘bombeiro’ de serviço na Ribeira há 21 anos. É ele que acode de cada vez que alguém cai ao Douro. "Só no S. João, há 3 anos, só numa hora, fui buscar três pessoas ao rio", recorda. E ninguém lhe paga o serviço que presta à cidade. "Eu faço isto com o coração. Infelizmente, sem qualquer ajuda e só com o dinheiro da minha reforma", lamenta. Recebeu, há meses, a medalha de mérito grau ouro do município do Porto e foi homenageado pela freguesia da Madalena, Gaia, onde reside.



O turista aventureiro estava exausto e em hipotermia. "Pedi a quem falasse inglês que lhe dissesse que estas águas são um perigo e ele admitiu o erro. Parecia Nosso Senhor Jesus Cristo a agradecer-me. Mas, se eu tivesse o corpo dele, dava-lhe um estalo", confessou ao

Gastão Teixeira já perdeu a conta ao número de pessoas que salvou das águas do rio Douro e levou para terra firme a bordo do ‘Lobo do Mar’, o nome do seu barco e a alcunha pela qual o portuense - e portista ferrenho - de 64 anos é conhecido na Ribeira.Na quarta- feira, resgatou um turista inglês com cerca de 30 anos. "Queria atravessar o rio até Gaia e não percebeu o perigo em que se estava a meter", afirmou aoTudo aconteceu por volta das 12h10. "Atirou-se ao Douro da prancha mais próxima da ponte Luís I e nadou até à prancha seguinte. Foi pelo cais e foi outra vez para a água, mas a nadar já ao largo. Ele não aguentava a corrente porque a maré estava a vazar. Eu corri para o meu barco e apanhei-o já a meio do rio, ao largo da praça do Cubo. Se não vou tão depressa, ele ia parar ao estaleiro da Afurada ou ao fundo do rio", descreveu Gastão Teixeira.