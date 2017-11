Localizado homem que atacou mulher com ácido no Algarve

Suspeito está preso no Uganda.

O homem suspeito de ter atacado com ácido uma mulher inglesa no Algarve, em maio, foi localizado no Uganda. O suspeito está preso no país africano por ter traficado seis quilos de heroína.

Edmundo Fonseca foi contratado pelo ex-namorado de Eleanor, Cláudio Gouveia, que não aceitava o fim do namoro.

O homem despejou-lhe dois litros de ácido, desfigurando a cara da britânica e causando queimaduras em 60 por cento do corpo.

Apesar de estar na ilha da Madeira no dia do crime, Cláudio foi detido pela PJ três semanas depois. As autoridades perceberam agora que Edmundo Fonseca estava detido desde junho no Uganda.



Serão agora acionados os meios legais para a extradição do suspeito para Portugal, para que possa responder pelo ataque a Eleanor Chessel, que entretanto regressou ao pais de origem onde ainda está a recuperar dos ferimentos graves.