Loja do Cidadão resolve falta de estacionamento

"Confesso que tinha alguma curiosidade em ver como ficou, já que esperámos tantos anos por isto", disse Ana Cunha, referindo-se ao facto da Loja do Cidadão ter demorado cerca de sete anos desde o lançamento do projeto, até abrir as portas ao público.

Aberta há cerca de uma semana, a nova Loja do Cidadão de Santarém colhe, para já, opiniões positivas. Quem a visitou elogia a concentração dos serviços, o que resolve o antigo problema da falta de estacionamento quando tinha de se deslocar às várias instituições espalhadas pela cidade."A grande vantagem de concentrar os serviços é evitar andar de um lado para o outro, porque a cidade tem uma grande falta de lugares de estacionamento", afirmou ao CM Nuno Patrício. Este escalabitano entrou pela primeira vez no antigo matadouro da cidade, edifício que foi totalmente requalificado para acolher a loja do cidadão, e confessa ter ficado agradado. "Nem sabia que as Finanças agora se tinham mudado para aqui, mas até me despachei rápido e fui bem atendida", explicou ao CM Eugénia Costa. A mudança da repartição de Finanças da cidade para a Loja do Cidadão é uma das principais novidades do espaço, e vem resolver um antigo problema com que se debatiam: a falta de condições de atendimento da antiga repartição, que era considerada uma das piores do País.Além da Autoridade Tributária, os escalabitanos encontram serviços da câmara municipal, de empresas de água, gás, energia e telecomunicações, e, a partir de janeiro, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, que também funciona em instalações bastante degradadas.