Lourinhã com sistema de iluminação inteligente até final do ano

O projeto 'Lourinhã Lights On, Lights Off' já conseguiu reduzir em 80% a fatura energética.

Por Lusa | 15:29

O centro da vila da Lourinhã vai ter até ao final do ano um sistema de iluminação inteligente, que, numa primeira fase, já conseguiu reduzir em 80% a fatura energética, anunciaram esta terça-feira os promotores.



O projeto 'Lourinhã Lights On, Lights Off' é considerado inovador por possuir tecnologia, que permite controlar a intensidade da luz e os horários de funcionamento dos candeeiros.



O município da Lourinhã e duas empresas parceiras vão instalar "150 luminárias até ao final do ano, abrangendo a totalidade dos candeeiros históricos instalados, além de outros mais modernos".



A partir de 2018, a vila da Lourinhã terá mais de 20 ruas dotadas de iluminação eficiente.



Há um ano, foram instalados 35 candeeiros eficientes, distribuídos por quarto ruas. Um ano depois, os parceiros do projeto concluíram que houve uma poupança na fatura energética de 80%.



"Enquanto uma luminária a vapor de sódio tinha um consumo médio registado de 150 kilowatts/hora, durante todo o período em que estava ligada, a nova luminária tem um consumo médio de 32 kilowatts até à meia-noite, baixando para os 18 kilowatts/hora entre a meia-noite e as seis horas", explicaram à agência Lusa.



A solução permitiu ainda reduzir as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera em 2.158 toneladas.



O investimento é de 75 mil euros e terá um retorno estimado em 54 meses, em função das poupanças energéticas alcançadas.