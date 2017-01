Louvor pode promover oficial da PSP agressor

A revolta, na PSP de Braga, tem a ver também com o teor do louvor, que refere bons serviços prestados em recintos desportivos. No entanto, desde os acontecimentos de maio de 2015, Filipe Silva só participou no policiamento a quatro jogos, e todos nos últimos dois meses.



Filipe Silva tem o processo disciplinar suspenso, à espera de decisão da ministra da Administração Interna, pelo que este dado negativo não será tido em conta na avaliação referente ao pedido de promoção.A revolta, na PSP de Braga, tem a ver também com o teor do louvor, que refere bons serviços prestados em recintos desportivos. No entanto, desde os acontecimentos de maio de 2015, Filipe Silva só participou no policiamento a quatro jogos, e todos nos últimos dois meses.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O louvor atribuído pelo comandante da PSP de Braga ao subcomissário Filipe Silva - que foi filmado pela CMTV a agredir um adepto do Benfica, em maio de 2015, junto ao Estádio D. Afonso Henriques - foi publicado no dia em que terminava o concurso para promoções de oficiais.Em circunstâncias normais e atendendo ao tempo de serviço, Filipe Silva seria agora promovido de subcomissário a comissário, já que o concurso é o maior de sempre na PSP, com cerca de 180 vagas. Só que, na sua nota de assento, é assinalável a rubrica relativa ao mau comportamento e essa circunstância impediria a promoção. O louvor que agora lhe foi atribuído por Gomes do Vale passou já a constar da nota de assento de Filipe Silva e pode ajudar a que a promoção seja concretizada.O caso está a revoltar alguns oficiais do comando de Braga, uma vez que o louvor, prometido em 2015, acabou por ocorrer precisamente no limite do prazo para ser tido em conta para efeitos de promoção.