Luciana Abreu exibe curvas em música sobre alergia ao marisco

Luciana Abreu exibe corpo de sonho em videoclip de ‘El Camarón’

O novo tema da artista cheio de ritmo latino e alegria mostra a sensualidade da cantora, onde aparece com trajes reduzidos e é impossível não reparar na silhueta escultural.

‘El Camarón’ é um relato do que a cantora sofreu há um ano quando foi internada devivo a um alergia ao marisco. Luciana Abreu mostra assim que é capaz de encarar a vida com boa disposição e humor.

A artista apresentou o seu primeiro álbum, no passado dia 23 no Casino Estoril. Foi durante a apresentação do seu álbum que, a cantora anunciou que está noiva de Daniel Souza.

