Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Macedo de Cavaleiros tem orçamento negativo

Município está a ser alvo de uma auditoria e tem uma dívida de pelo menos 21 milhões de euros.

Por Tânia Rei | 08:40

A Assembleia Municipal de Macedo de Cavaleiros aprovou, na quarta-feira, o orçamento para o próximo ano com um défice de mais de 4,6 milhões de euros. A opção pouco habitual foi votada por maioria e deve ser revista na primeira metade de 2018, depois de concluída a auditoria em curso.



Ainda não é conhecido o valor real da dívida, mas aponta-se para cerca de 21 milhões, dos quais quase metade (9,6 milhões) referente a pagamentos em falta à Águas do Norte.



Benjamim Rodrigues (PS), o atual presidente, fala numa herança de dívidas e compromissos que têm de ser cumpridos. "Com tudo isso, os nossos próprios compromissos e as despesas de manutenção, ficamos com o défice orçamental. Esta apresentação é um ato de coragem e de transparência", afirmou ao Correio da Manhã.



A partir de janeiro, a câmara está obrigada a pagar, por mês, só à Águas do Norte, 150 mil euros. Benjamim Rodrigues não afasta a hipótese de a autarquia necessitar de intervenção do Fundo de Apoio Municipal: "Vamos evitar que isso aconteça, com uma gestão rigorosa."



O ex-edil Duarte Moreno (PSD), por sua vez, diz não se justificar este orçamento negativo. "Estava já pensada uma reestruturação da dívida. É preciso fazer gestão financeira. Feito isso, poderia haver um orçamento equilibrado", referiu.



Com cerca de um milhão de euros para gerir a câmara e sendo vítima de "terrorismo financeiro" devido aos juros elevados, Benjamim Rodrigues garante que o executivo manterá os cerca de 300 postos de trabalho e tentará executar algumas obras com apoio de fundos comunitários.