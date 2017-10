Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madeira sob 'aviso amarelo' quinta e sexta-feira devido ao tempo quente

No Funchal, as temperaturas vão oscilar entre os 19 e os 25 graus Celsius.

O arquipélago da Madeira vai estar sob 'aviso amarelo' na quinta e na sexta-feira devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com o Instituto, as ilhas da Madeira e do Porto Santo vão estar sob 'aviso amarelo' entre as 10h00 de quinta-feira e as 21h00 de sexta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.



O aviso amarelo é o terceiro de uma escala de quatro e indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O IPMA prevê para esta quarta-feira na Madeira períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da manhã, vento em geral fraco, tornando-se moderado a forte de sueste nas terras altas a partir da tarde e pequena subida de temperatura nas terras altas.



