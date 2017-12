Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madeireiro esmagado pela própria carrinha

Estacionou numa descida e terá deixado a viatura mal travada, acabando por ser colhido.

Por Secundino Cunha | 08:44

Marinho Ferreira acabava de regressar a casa, depois de ter ido tomar o habitual café após o jantar. E estacionou numa descida junto à garagem. Quando se dirigia para a habitação, a sua própria carrinha descaiu e esmagou-o contra o carro de um familiar.



"Ou deixou a carrinha mal travada ou uma deficiência mecânica levou a que a viatura descaísse no momento em que a vítima passava por trás, acabando por ser esmagada contra outro carro", disse ao CM um militar da GNR. Marinho Ferreira tinha 54 anos e era madeireiro. Os familiares aperceberam-se da chegada do homem, mas não deram conta de qualquer barulho anormal. No entanto, estranharam a demora na entrada em casa. Um filho encontrou-o já inconsciente.



"Ligaram para os bombeiros e nós saímos de imediato. No local realizámos manobras de reanimação, mas já nada havia a fazer", disse Luís Morais, comandante dos Bombeiros de Vila Verde. A GNR investiga.



A Operação Natal registou até às 20h00 de ontem oito mortos. A última vítima foi um homem com cerca de 70 anos, numa colisão entre uma carrinha e um carro, no IC2, em Águeda.