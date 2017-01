Mãe acusada de maus tratos a bebé começou a ser julgada

As juízas questionaram a mulher sobre se nunca se tinha apercebido dos hematomas com cores diferentes, denotando agressões ao longo do tempo, que o bebé apresentava em várias partes do corpo, tendo em conta que era ela que cuidava diariamente da criança e lhe dava banho.



A arguida afirmou que nunca bateu nos filhos (há duas crianças mais velhas, uma delas com autismo), atribuindo eventuais agressões ao companheiro de quem estava grávida e com quem vivia, em Asseiceira (Rio Maior), há cerca de um mês, ou a brigas entre as crianças.



O companheiro, que também foi constituído arguido e acusado de dois crimes de maus tratos (um sobre o bebé e outro sobre a irmã quando esta já estava ao cuidado de uma instituição em Fátima), suicidou-se em março de 2016.



O pai das crianças, que disse manter atualmente uma boa relação com a arguida e com o seu atual companheiro, contrariou o depoimento da ama, ouvida também como testemunha, e que transmitiu a imagem de uma mãe que não assegurava os cuidados básicos dos filhos, de higiene, alimentação e acompanhamento médico.



A acusação refere que as lesões ósseas e intracranianas apresentadas pelo bebé quando deu entrada no hospital "foram produzidas com grande energia cinética e contra uma superfície de elevada dureza, não sendo compatíveis com uma queda acidental no chão de uma cama com cerca de 60 centímetros de altura".



As lesões "foram consequência direta e necessária dos comportamentos não concretamente apurados dos arguidos, que molestaram fisicamente o menor, em datas não concretamente apuradas, anteriores a 10 de outubro de 2010", acrescenta.



O Tribunal de Santarém começou esta quarta-feira a julgar a mulher acusada de maus tratos ao filho bebé, hospitalizado em outubro de 2010 em coma, numa sessão marcada pela impaciência do coletivo de juízas perante a tentativa de vitimização da arguida.As juízas não esconderam a irritação perante uma versão dos factos em que a arguida, atualmente com 33 anos e a residir em Rio Maior, se emocionou mais quando relatou alegados maus tratos de que a própria terá sido vítima do que quando se referiu à situação do filho.A criança, então com 14 meses, deu entrada nas urgências do Hospital de Santarém no dia 10 de outubro de 2010, em coma e com equimoses e hematomas espalhados pelo corpo e várias fraturas, acabando por ser transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos Pediátrica do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, dada a gravidade do seu estado.