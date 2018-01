Mãe adotiva de Fábio escreveu carta a denunciar a IURD

Márcia Panceiro revela esquema para enganar Justiça portuguesa na adoção de três irmãos.

Márcia Barbosa Panceiro, mulher do bispo Romualdo Panceiro, líder da IURD em Portugal, escreveu uma carta em que denuncia o esquema de adoções ilegais da IURD em Portugal.



A TVI avança que o documento manuscrito, de 15 páginas, revela como o casal recebeu Fábio, um dos três irmãos adotados formalmente por Alice Katz, secretária de Édir Macedo, nos anos 1990.



"Fábio Miguel Tavares, foi-me entregue no Brasil no dia 8 de abril de 1997 para ser meu filho", lê-se na missiva. Na carta, Márcia, diz que Alice, a mulher que adotou formalmente os três irmãos costumava juntar os três irmãos para os ensinar a mentir ao tribunal português. Isto porque a lei dizia que os três não podiam ser separados - o que não acontecia, pois Fábio vivia no Brasil e os irmãos mais velhos, Luís e Vera, ficaram aos cuidados de Edir Macedo, líder máximo da IURD e da sua mulher, Viviane. Os três foram adotados em Portugal, alegadamente de forma ilegal.