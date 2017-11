Mãe de mulher morta pela PSP sem dinheiro para levar corpo para o Brasil

Polícia disparou 40 tiros para travar carro e matou Ivanice da Costa.

14:49

A família da brasileira Ivanice Carvalho da Costa, de 36 anos, a mulher que foi alvejada pela PSP na sequência de uma perseguição policial em Lisboa, diz não ter dinheiro para trazer o corpo para o Brasil.



Segundo avança o site da Globo, Maria Luzia Silva Carvalho da Costa, que mora em Amaporã, no noroeste do estado de Paraná, espera que governo português providencie o envio do corpo da filha.

"Minha irmã me ligou e disse que tinha havido um assalto e que a polícia estava perseguindo um carro e que o carro dele [do companheiro de Ivanice] era parecido. A polícia mandou ele parar e ele não parou porque não tinha habilitação [carta de condução]. Fugiu da polícia, que foi atrás, atirou e matou a minha filha. Foi na hora", contou a mãe ao site brasileiro

Vítima estava há 17 anos em Portugal

De acordo com a mãe, Ivanice vivia em Portugal desde os 19 anos. Desde então que trabalhava numa loja do aeroporto de Lisboa. "Ela gostava de morar em Portugal. Eu sempre falava para ela ‘vem embora Nicinha, vem embora Nicinha’, e ela não vinha".

A mãe recorda uma filha dedicada e muito recatada. "Quem conheceu minha filha sabe que ela era uma menina que nunca me deu trabalho. Não ia para baile, não ia para festa. Ficava só em casa. Trabalhava, me ajudava. Era a filha que qualquer um queria ter e nunca perder. Era muito responsável".

Maria Luiza diz à Globo que o governo português ainda não contactou a família no Brasil. Uma tia de Ivanice, que mora em Portugal, está a tratar do processo legal de extradição do corpo.

A Embaixada do Brasil em Lisboa diz que está a acompanhar o caso: "A família da vítima já entrou em contato com o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que prestará o apoio cabível. A Embaixada acompanha atentamente o caso e aguarda novas informações a respeito do inquérito com vistas a determinar o curso de ação a ser tomado", lê-se num comunicado.