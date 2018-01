Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe de Fábio, criança adotada pela IURD, ouvida no DCIAP

Jovem foi usado pela igreja como exemplo da cura do vício da droga, mas morreu aos 19 anos.

A mãe de Fábio, um dos jovens adotados pela IURD em Portugal, está esta quinta-feira a ser ouvido no Departamento Central de Instrução e Ação Penal, do Ministério Público em Lisboa, avança a TVI.



Lembre-se que Fábio, a terceira criança adotada por Alice Cardoso, a testa de ferro da igreja que levou três irmãos da Amadora, morreu aos 19 anos, depois de ter mergulhado no consumo de drogas duras.



O homem que dizia ser seu pai adotivo - o bispo Romualdo Panceiro - expôs a sua vida na internet, para convencer os crentes de que a IURD salvava os jovens da droga. A sua vida foi completamente devassada.



A audição insere-se no inquérito em curso às atividades da IURD em Portugal, após as denúncias de que a Igreja Universal do Reino de Deus terá adotado ilegalmente dezenas de crianças em Portugal, que estavam internadas em lares geridos pela instituição.