Mãe de Fábio, Vera e Luís já foi ouvida pelas autoridades no caso IURD

Irmãos foram adotados por bispos da Igreja Universal. Um deles já morreu.

Por Tânia Laranjo e Débora Carvalho | 01:30

A mãe biológica de Vera, Luís e Fábio, adotados há cerca de 20 anos por bispos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), através de uma testa-de-ferro, já foi ouvida no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.



Segundo apurou o CM, a mulher foi ouvida em dezembro do ano passado no âmbito da investigação ao alegado esquema de adoções ilegais da IURD em Portugal. Vera, de 3 anos, Luís, de 2, e Fábio, de 9 meses, foram levados para o lar da IURD, em Lisboa, à revelia da mãe biológica.



A advogada da instituição, Nídia Oliveira, alegou em tribunal que a mãe das crianças era toxicodependente e que os filhos tinham nascido seropositivos - o que não se verificou. Vera e Luís foram para casa de Viviane Freitas, filha de Edir Macedo, o líder máximo da Igreja Universal.



Já Fábio foi entregue ao bispo Romualdo Panceiro, líder da IURD em Portugal e braço direito de Macedo. Márcia Panceiro, mulher do bispo Romualdo, terá sido ontem ouvida pelo DIAP.



A Procuradoria-Geral da República confirmou ao CM a inquirição de testemunhas. Ainda não há arguidos.