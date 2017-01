Mãe de Rúben Cavaco diz que "gémeos devem ser julgados"

O que achou desta notícia?







Apesar de ter chegado a um acordo com o embaixador do Iraque para indemnizar Rúben Cavaco pelos danos morais, Vilma Pires, a mãe do jovem de Ponte de Sor barbaramente agredido em agosto, exige que o caso não termine e que seja levantada a imunidade para que os dois iraquianos respondam perante a Justiça: "O que eu quero é o que peço desde o primeiro dia. Os gémeos devem ser julgados depois de ser levantada a imunidade."Sabe-se agora que a indemnização paga pelo embaixador do Iraque é de 40 mil euros, aos quais acrescem os 12 mil já pagos de despesa hospitalar. Para Santana Maia, advogado da família, dificilmente será levantada a imunidade diplomática."Conseguimos que a vítima fosse reparada. Agora o processo depende do Ministério Público, mas sabemos que na história da Convenção de Viena nunca foi levantada a imunidade diplomática a ninguém. E sem isso não há processo", explicou. Segundo os médicos, Rúben, de 16 anos, não vai ficar com sequelas das agressões.