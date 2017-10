Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe de Sócrates teve perdão fiscal de juros

Governo de Passos fez um diploma que isentava de juros de mora e compensatórios os contribuintes que pagassem.

Por Miguel Alexandre Ganhão e Sónia Trigueirão | 01.10.17

Maria Adelaide Monteiro, mãe do antigo primeiro-ministro José Sócrates, beneficiou do perdão de juros estabelecido pelo Regime Excecional de Regularização de Dívidas Fiscais (RERD) quando regularizou os pagamentos em falta ao Fisco em virtude de não ter declarado no IRS de 2012, as mais-valias conseguidas com a venda da casa no edifício Heron Castilho, em Lisboa.



Tal como o CM noticiou na altura, o que motivou uma série de diligências do antigo primeiro-ministro para tentar que a dívida fiscal da mãe não fosse tornada pública, Maria Adelaide Monteiro tinha um dívida fiscal de 47 mil euros que devia ser paga até ao dia 30 de novembro, o que não aconteceu.



Confrontado pelo CM com este facto, José Sócrates desencadeou uma série de contactos telefónicos, inclusive para o ex-secretário Adjunto e do Orçamento Emanuel Santos no sentido de pressionar os serviços de Finanças a aceitar o pagamento da dívida em atraso.



Tal só viria a acontecer no dia 3 de dezembro de 2013, no seguimento de diligências realizadas por uma ex-secretária de Sócrates que tinha um irmão a trabalhar nas Finanças na Loja do Cidadão das Laranjeiras.



Passadas as guias de pagamento, Maria Adelaide Monteiro beneficiou do regime instituído pelo decreto-lei 151-A/2013, onde se perdoavam os juros de mora e compensatórios aos contribuintes que, voluntariamente, pagassem as suas dívidas até ao dia 20 de dezembro de 2013. Segundo apurou o CM, Maria Adelaide Monteiro terá beneficiado de um perdão superior a cinco mil euros.



O governo de Passos Coelho conseguiu arrecadar 1,2 mil milhões de euros com o RERD que vigorou de 1 de novembro a 30 de dezembro de 2013.



Declaração de IRS foi feita por um funcionário do Fisco

A declaração de IRS de Maria Adelaide Monteiro foi entregue, por via eletrónica, por um funcionário dos impostos que trabalhava na Loja do Cidadão das Laranjeiras. O funcionário teve acesso à password da mãe de Sócrates por ser irmão de uma ex-secretária do antigo primeiro-ministro.



Notificada cinco vezes para pagar

No processo disciplinar a que foi sujeito o funcionário dos impostos da repartição de Finanças (rua Rodrigo da Fonseca) a que pertencia a mãe de Sócrates, Maria Adelaide Monteiro declarou que tinha pago todos os impostos "a tempo".



Segundo apurou o CM, em relação à declaração de IRS de 2012, Maria Adelaide Monteiro foi notificada cinco vezes pelas Finanças para pagar.



Em 26 de junho de 2013 foi notificada da existência de uma divergência na sua declaração de imposto. Em 14 de julho foi notificada para pagar. No dia 28 de agosto recebeu uma nova carta para se apresentar nas Finanças. A carta foi devolvida sem resposta. Nova notificação é emitida em 19 de setembro , e é avisada da cobrança adicional em carta de 13 de outubro.



NOTÍCIA

Na sua edição de 4 de dezembro de 2013, o CM noticiava a dívida fiscal de Maria Adelaide Monteiro, com origem na venda da sua casa no edifício Heron Castilho. Todos os valores foram confirmados pelo Fisco.



PORMENORES

Arma de "arremesso"

Às Finanças, Maria Adelaide Monteiro disse que a notícia do CM era uma "arma de arremesso político" contra o seu filho.



Insultos a diretor da AT

Sócrates insultou o diretor da Autoridade Tributária por não fazer um desmentido ao CM.



Venda a Santos Silva

O andar do edifício Heron Castilho foi vendido ao amigo de Sócrates, Carlos Santos Silva.