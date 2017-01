Mãe despediu-se antes de família morrer em incêndio no Reino Unido

A população de Reigate, Surrey, no Reino Unido ficou chocada com a morte trágica da família portuguesa. Tiago Nunes, de 31 anos, Ana Herrera, de 42 e o filho de ambos, Tiago Júnior, de apenas sete anos, foram encontrados mortos na cama, após a moradia onde a família vivia ter sido consumida pelas chamas.

Agora, uma das irmãs de Tiago Nunes, que também vive no Reino Unido, revela que a cunhada, Ana, se despediu antes de a família morrer.

Cecília Nunes conta que, horas antes do incêndio de terça-feira de madrugada, Ana Herrera lhe mandou várias mensagens. Numa delas parecia zangada com o facto de a família de Tiago não lhe ter dado os parabéns, uma vez que Ana tinha celebrado o aniversário do dia antes.

"Enviou-me mensagens. Uma delas dizia ‘Adeus’, mas apaguei-a porque estava chateada. Antes tinha enviado outra que dizia ‘Muito obrigada família, por se terem lembrado do meu aniversário’. Achei muito estranho.", conta Cecília Nunes ao The Sun.

Tiago Nunes, Ana Herrera e o filho Tiago Júnior foram encontrados queimados numa quinta em Reigate, Surrey, no Reino Unido. Os corpos da família portuguesa foram descobertos na cama do casal. "Era normal dormirem os três na mesma cama", conta a irmã de Tiago.

A família vivia numa moradia anexa à quinta onde Tiago trabalhava como jardineiro. Ana Herrera, de nacionalidade chilena, trabalhava como empregada doméstica.

O incêndio terá deflagrado pela madrugada mas o sucedido apenas foi descoberto pela manhã, uma vez que Tiago Nunes. Um dos colegas foi à sua procura. Como a casa em que a família morava ficava longe da vivenda principal da propriedade e estava muito nevoeiro, o fogo terá passado despercebido.

Quando a polícia e os bombeiros chegaram à propriedade, encontraram os três corpos carbonizados.

A família esteve em Lisboa e no Porto no início deste mês e celebrou a Passagem de ano na Invicta.

A quinta - Little Santon Farm - pertence a Adrian e Sara Smart.

Para já a polícia inglesa continua a investigar e não descarta a hipótese de fogo posto, crime ou até de homicídios-suicídio.

