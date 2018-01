Mãe e bebé de 1 ano intoxicados em incêndio em Braga

Curto-circuito numa tomada pegou fogo a roupa dentro da habitação, na rua da Devesa.

Por Secundino Cunha | 12:25

Um incêndio numa casa, na rua da Devesa, em Braga, esta manhã, pelas 10h40, causou intoxicação ligeira em mãe e filho, um bebé de um ano.

Um curto-circuito numa tomada pegou fogo a roupa, numa das dependências da habitação, causando um grande susto à mulher, que tinha o bebé consigo.

Os Bombeiros Sapadores de Braga extinguiram rapidamente o foco de incêndio e as vítimas foram socorridas pelos médicos do INEM no local.

Ninguém precisou de ser hospitalizado.

O alerta dava conta de um incêndio numa habitação com duas pessoas no seu interior, pelo que foram muitos os meios de socorro enviados para o local, incluindo uma auto-escada.

A circulação automóvel na rua da Devesa esteve condicionada ao longo de mais de uma hora.