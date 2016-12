Mãe e filha queimam vizinhas com ácido

A defesa das vítimas pede uma indemnização de 50 mil euros para cada uma. "São mulheres novas que sofreram um grande desgosto com a situação", refere o advogado Gil Balsemão.

As arguidas, mãe e filha, de 49 e 29 anos, estavam revoltadas com as duas vizinhas, irmãs, por causa de roupas que estas colocavam ilegitimamente em lugares de garagem que não lhes pertenciam, no prédio em que todas viviam, em Custoias, Matosinhos. A 19 de abril de 2012, Maria Isabel e Susana Folha decidiram punir as duas mulheres e perseguiram-nas. Susana arremessou um frasco com ácido contra as vítimas. Já a mãe, espancou-as com recurso a uma estaca.As vítimas, atualmente com 33 e 36 anos, sofreram queimaduras por todo o corpo, resultantes do ácido nítrico corrosivo, e outros ferimentos após as violentas pancadas na cabeça, braços e peito, desferidas com a estaca. Segundo a acusação, as mulheres nem tiveram oportunidade de se defender - foram hospitalizadas em estado grave. Maria Isabel e Susana Folha começam a ser julgadas, em janeiro, no Tribunal de Matosinhos, acusadas de dois crimes de ofensas à integridade física.A mulher de 33 anos esteve internada dois meses no Hospital de S. João, Porto. Foi submetida a várias cirurgias plásticas, sendo que os salpicos do ácido atingiram os olhos. Já a irmã esteve 16 dias no Hospital de Pedro Hispano, Matosinhos, com ferimentos no tórax, nas coxas, na cabeça e num pé. Ambas sofreram queimaduras de 2º grau.