Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe e filho beijam para burlar idosos

Vítimas garantem que ficaram sem o ouro guardado em casa.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Abordavam idosos, diziam que eram seus familiares, abraçavam-nos e até lhes davam beijos. Os dois burlões, Maria João Henrique e Rafael Gameiro, mãe e filho, começaram esta segunda-feira a ser julgados no Tribunal de São João Novo, Porto, por burla e furto qualificado, mas não falaram ao coletivo de juízes. Na sessão foram ouvidas várias vítimas.



"O casal disse que era da minha família. Eu estranhei, mas deixei-os entrar em casa. Depois, o homem disse que queria ir à casa de banho e, quando regressou, foram os dois embora. Fiquei sem o meu cofre. Levaram todo o meu ouro", referiu uma idosa, de 89 anos. Já outra das lesadas disse que ficou sem artigos no valor de 30 mil euros.



"Abri a porta e ela abraçou-se a mim. Disse ‘Não me está a reconhecer, prima? Trago lembranças de um primo para si.’ Deu-me um beijo e veio o homem com um bebé ao colo. Fui fazer-lhe um café e, quando voltei, percebi que me tinham levado todo o ouro que estava dentro de uma caixa guardada numa arca", contou.



O grupo enganou também as vítimas com a burla do vinagre. "Ela sabia tudo da minha vida. Disse que era minha prima e pediu o meu ouro para ver, uma tacinha e vinagre. Depois, fechou-se no escuro da despensa e disse que o ouro ia ser limpo pelo vinagre. Mas fugiu com tudo", contou outra idosa.



Maria João, 47 anos, está presa na cadeia de Tires. O filho, de 26, está em liberdade. Em tribunal respondia ainda um terceiro arguido, mas será julgado num processo à parte.