Mãe e filhos condenados por introduzirem droga na cadeia do Funchal

Tribunal sentenciou penas com base em escutas telefónicas, transferências e contas bancárias.

21.12.17

A Instância Central da Comarca da Madeira condenou esta quinta-feira um grupo sete pessoas, entre as quais uma mãe e os seus dois filhos, pelos crimes de introdução de droga em estabelecimento prisional e de tráfico de droga.



A mãe foi condenada a 5 anos e dois meses assim como um dos seus filhos, tendo outro sido sentenciado a 6 anos de prisão.



Um outro filho, que também era arguido, foi absolvido por falta de provas.



Pelo crime de tráfico de droga, o Tribunal condenou ainda com prisão efetiva dois outros jovens arguidos (um com 5 anos e outro com 4 anos e seis meses de prisão) e outros dois, condenados a 4 anos e 2 meses de prisão, ficaram com pena suspensa.



O Tribunal sentenciou estas penas com base em escutas telefónicas, transferências e contas bancárias.



O caso remonta a 2015, quando uma mulher, de 65 anos, foi detida em flagrante delito no Estabelecimento Prisional do Funchal na posse de 38,63 gramas de haxixe que seriam para entregar ao filho para este, depois, "vender" a outros reclusos no interior da cadeia.



Segundo a acusação, a droga era paga pelos reclusos através de transferências bancárias para a mãe e para o filho.



A ação deste grupo, contudo, expandiu-se para outros sítios fora da cadeia nomeadamente à freguesia de Santo António, no Funchal, e ao concelho do Porto Santo, tendo, em 2015, sido apreendida pela Polícia Judiciária quatro placas de haxixe (383 gramas) ocultadas num carro que estava para seguir para a segunda ilha habitada do arquipélago da Madeira a bordo do 'ferry' "Lobo Marinho".