Mãe e três filhos feridos em despiste em Valongo

Condutora perdeu o controlo do carro e embateu num poste.

Por Nelson Rodrigues | 11:04

Uma mulher, com cerca de 30 anos, ficou ferida num despiste, esta manhã, no centro da cidade de Valongo. A vítima seguia com os três filhos de dois, quatro e cinco anos, que também ficaram feridos.



Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Valongo, que socorreram as quatro vítimas, assim como a VMER do Hospital de São João, no Porto.



O alerta para o acidente ocorreu às 08h30. A condutora perdeu o controlo do carro e embateu num poste.



As quatro vítimas foram transportadas para o hospital de São João, no Porto. Sofreram ferimentos ligeiros.