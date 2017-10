Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe homicida da Guarda fica internada

Ilda Gonçalves, de 56 anos, matou Rafael a 12 de setembro.

09:31

Ilda Gonçalves, a mulher de 56 anos que a 12 de setembro matou Rafael, o filho de 9 anos, estrangulando-o com uma peça de roupa na casa onde ambos residiam em Sortelhão, Guarda, foi internada compulsivamente no Hospital Psiquiátrico Sobral Cid, em Coimbra.



A homicida confessa, que justificou o crime numa carta, tinha estado internada desde o dia do crime, na psiquiatria da Unidade de Saúde da Guarda. Teve alta ontem e foi de imediato detida pela PJ da Guarda que a levou ao juiz.



Foi determinado o internamento compulsivo da mulher que atuou num quadro de depressão profunda.