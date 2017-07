Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe que perde filho no fogo de Pedrógão lidera revolta

Nádia Piazza, jurista, está a ajudar a criar a Associação dos Familiares das Vítimas.

Por Isabel Jordão e João Tavares | 01:30

Uma jurista da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, que perdeu um filho de cinco anos no incêndio de Pedrógão Grande, assumiu a defesa dos familiares das vítimas, encabeçando a comissão instaladora da associação que está a ser criada.



Discreta e adversa à exposição pública, Nádia Piazza não conseguiu ficar calada e vai usar a sua experiência de uma dezena de anos na Função Pública para exigir uma investigação que traga respostas a todas as dúvidas.



"É um País pequeno, em que toda a gente se conhece e ninguém fez por mal", mas "falhou muita coisa", desabafou ontem ao CM. O filho, Luís Silva, morreu em Várzeas, quando seguia de carro com o pai e a madrasta.



A Associação de Familiares das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande já reuniu duas vezes a comissão instaladora, em agosto promove a primeira assembleia geral para aprovar estatutos e em setembro avançará com os pedidos de audiência aos responsáveis da Nação.



"Vamos aproveitar este tempo de férias para fazer o trabalho de casa", explicou ao CM Nádia Piazza, adiantando que a estratégia de ação passa por acompanhar as investigações, não só da parte do Ministério Público e da Polícia Judiciária, mas também do professor Xavier Viegas, que está a estudar o comportamento do fogo e das pessoas durante as chamas.



Num segundo momento, mas ainda a curto prazo, ponderam apresentar uma queixa-crime contra o Estado, para que as famílias sejam indemnizadas pelas perdas sofridas.



Ministério Público analisa novos nomes de vítimas mortais

A Procuradoria-Geral da República estará a ponderar divulgar a lista de vítimas do incêndio de Pedrógão Grande para pôr fim à polémica. Enquanto isso não acontece, os investigadores estão a analisar os nomes novos que têm vindo a ser divulgados.



PORMENORES

Corpos identificados

O Governo assegurou ontem que todos os 64 corpos das vítimas mortais da tragédia de Pedrógão Grande conhecidas das autoridades foram entregues até 25 de junho às respetivas famílias, não restando qualquer corpo por identificar, examinar ou entregar.



Catástrofe natural

O Governo vai apoiar os agricultores da região com 10 milhões de euros. Isto depois de ontem, em despacho no Diário da República, aquele cenário ter sido classificado de ‘catástrofe natural’. Os afetados deverão apresentar candidatura com declaração de prejuízos.



Calamidade pública

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, disse ontem que vai pedir ao Governo a declaração de ‘Calamidade Pública’ para o seu concelho, para agilizar o processo de reconstrução.



Segredo de Justiça complica tarefa das seguradoras

O facto de o caso estar em segredo de Justiça tem dificultado a distribuição dos 2,5 milhões de euros do fundo de solidariedade criado pelas seguradoras.



Como uma fonte da Associação de Seguradoras disse ao ‘Jornal de Negócios’, o acesso à informação das vítimas é difícil. "É necessário fazer o apuramento da situação concreta de cada família afetada", disse a fonte.



Especulação com nomes repetidos

Com a lista oficial dos nomes das vítimas do incêndio de Pedrógão fechada no inquérito do Ministério Público – embora o CM saiba que a mesma corresponde, na íntegra, àquela que o CM publica –, a especulação em torno do número total ganha dimensão com a proliferação de outras listas.



A lista da empresária Isabel Monteiro, de Lisboa, que quer homenagear as vítimas, tem 73 nomes e resulta de uma recolha de aldeia em aldeia, mas apresenta seis nomes duplicados. Há ainda uma pessoa que não morreu (Manuel Costa) e uma morte que resultou de doença prolongada (José Rosa Tomaz).



Em Sarzedas do Vasco, por exemplo, morreram 5 pessoas que iam no mesmo carro: Anabela Carvalho, Maria Helena Henriques e o marido, José Henriques da Silva, e o casal Armindo Rodrigues Medeiros e Leonor Medeiros, que surge duas vezes, com nomes diferentes. Em Nodeirinho morreram 11 pessoas, entre elas Diogo Manuel Carvalho Costa, de 21 anos, que está duplicado.



Ao CM, Isabel Monteiro diz não estar "numa correria à lista certa" nem "a brincar com vidas humanas".