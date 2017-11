Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mães de vítimas de Pedro Dias emocionam tribunal

Familiares de jovem casal, Liliane e Luís, contam como é difícil viver sem os filhos. Testemunha parou e enfrento homicida.

Por Tânia Laranjo e Alexandre Pais | 01:30

Olhou o arguido nos olhos. Parou e muitos pensaram que ia dizer-lhe alguma coisa. Maria de Fátima conteve-se. A mãe de Liliane, a jovem baleada a 11 de outubro do ano passado em Aguiar da Beira, teve de se apoiar nos bancos do tribunal. Parecia que ia desmaiar, mas foi nesse momento que Pedro Dias mostrou alguma emoção. Ficou intensamente corado, baixou os olhos, como com vergonha.



Maria de Fátima e Virgínia Pinto, as mães de Liliane e Luís, foram ontem ouvidas no tribunal da Guarda – no julgamento onde o fugitivo de Arouca responde por três homicídios consumados e dois tentados - e emocionaram a sala de audiência. Magistrados, advogados, familiares e até jornalistas contiveram as lágrimas ao ouvir o sofrimento daquelas mães. "Nunca deixei a minha filha um dia que fosse. Ia todos os dias visitá-la, eu e o pai dávamos-lhe as mãos e falávamos com ela. Gosto de acreditar que ela nos ouvia. Acreditei num milagre que não aconteceu", contou Maria de Fátima.



Virgínia Pinto falou também do filho. E de Liliane, que disse que era sua filha de coração. "Quero que todos os pais sejam felizes. Eu já fui", disse, dirigindo-se ao coletivo, já depois de terminar o depoimento.



Virgínia e Maria de Fátima recordaram também como souberam da notícia: os filhos não atendiam o telefone, ficaram assustadas logo de manhã. "Nas notícias diziam que um casal tinha sido baleado, mas que tinham cerca de 50 anos. Não podiam ser os meus filhos", contou Maria de Fátima.



Virgínia soube por volta das 18h00. A notícia foi-lhe dada por uma vizinha. "O seu filho está morto", contaram, sem aviso. Virgínia recordou que perdeu as forças e que minutos depois viu o marido chegar do monte. Adivinhou pelo seu andar que também ele já sabia da tragédia. "Vinha perdido. Desde aí, continuamos perdidos".



Segurança máxima na sala de audiências

As revistas são minuciosas e todos os objetos, como garrafas de água, são proibidos. O tribunal quer evitar incidentes num julgamento em que os nervos estão à flor da pele. Muitos familiares não escondem a revolta, outros garantem que se pudessem faziam justiça pelas próprias mãos.



Também Pedro Dias chega e sai algemado. Está sempre acompanhado por um guarda prisional, e apenas lhe é permitido ter uma caneta para tirar notas. Nunca se manifesta e tenta nem sequer olhar para a sala, quando entra, pois sabe que ali estão familiares, evitando assim cruzar o olhar e reagir.



A segurança aperta à entrada e à saída do arguido. A PSP quer evitar o confronto com os familiares das vítimas e que cenas como a da mãe de Liliane, Fátima, - que na semana passada se chegou à carrinha celular e gritou: "Monstro, mataste a minha filha" – se repitam.



Pai de Liliane já não vai ter de depor perante os juízes

O tribunal prescindiu do depoimento de António de Jesus, o pai de Liliane. A defesa entendeu também que a testemunha nada acrescentaria, para além do que já tinha sido recordado pela mãe. Maria de Fátima não quis quantificar os custos que teve nos cinco meses que acreditou que a filha seria salva. "Se fosse preciso pedir, pedia", afirmou.