Máfia chinesa espanca devedores em Lisboa

Juro de 5% cobrado todos os dias. Milionário foi vítima.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:10

Um grupo da máfia chinesa que entre janeiro e agosto do ano passado fez empréstimos a 5% de juro diário, no Casino de Lisboa, a jogadores da mesma nacionalidade, raptando e espancando quem não pagava, foi acusado pelo Ministério Público após investigação da Unidade Nacional Contraterrorismo da PJ. Uma das vítimas foi um milionário com visto gold, que pediu 100 mil euros em duas semanas.



Seis membros da rede - quatro em preventiva - estão indiciados por usura, roubo, sequestro, rapto e associação criminosa, foi ontem anunciado.



A máfia tinha por esquema dar empréstimos em fichas de jogo (com a taxa de juro de 5% a pagar no dia seguinte) e cobrá-los a jogadores chineses no Casino de Lisboa, onde iam todos os dias ficando durante todo o horário de funcionamento.



"Os devedores em situação de incumprimento eram molestados física e psicologicamente, perseguidos, manietados e agredidos fisicamente pelos arguidos, para assim os deixarem na impossibilidade de resistir e se apropriarem dos bens e valores que aqueles tivessem na sua posse ou disponibilidade", explica o Ministério Público.