'Máfia de Braga' com ‘férias’ já daqui a quatro anos

Seis arguidos condenados à pena máxima pela morte do empresário João Paulo Fernandes.

Por Ana Isabel Fonseca e Tânia Laranjo | 21.12.17

A forma cruel e desumana como João Paulo Fernandes foi tratado nos últimos momentos de vida levou a que o Tribunal de São João Novo, no Porto, não tivesse dúvidas e decidisse esta quarta-feira aplicar 25 anos de cadeia a seis dos arguidos da Máfia de Braga. São eles Pedro Bourbon e os irmãos, Adolfo e Manuel, o bruxo da Areosa, Rafael Silva e Hélder Moreira.



Foram os responsáveis pelo rapto e morte do empresário de Braga, que foi depois dissolvido em ácido sulfúrico, mas podem pedir saídas precárias até 8 dias dentro de pouco mais de quatro anos.



A lei diz que os condenados podem beneficiar de precárias a partir de 1/4 da pena desde que favoreça a reinserção social. Os homicidas estão em prisão preventiva desde maio de 2016.



"Longe vão os tempos em que o eufemismo ‘sem cadáver não há crime’ tinha validade no mundo criminal. Tudo se conjuga no sentido de que a vítima foi morta. O conteúdo da escuta entre o Pedro Bourbon e Emanuel Paulino é revelador do que se passou e da existência de um plano", disse o juiz William Themudo.



Luís Filipe Monteiro, cunhado do bruxo, estava preso e foi ontem libertado, uma vez que foi absolvido do homicídio e apenas condenado a uma multa de 720 euros por posse de arma proibida. Outros dois arguidos levaram penas suspensas.



O coletivo deu no essencial todos os factos como provados, dando como assente que foi o advogado Pedro Bourbon e o bruxo da Areosa que montaram, em dezembro de 2015, um plano para matar a vítima.



"Queriam silenciar o João Paulo porque ele não desistia de tentar reaver os bens dos pais avaliados em mais de 1 milhão", explicou o magistrado, que deu ainda conta de que esses mesmos bens tinham sido desviados por Pedro Bourbon e pelo bruxo da Areosa.



A filha da vítima, hoje com 9 anos e que assistiu ao rapto, vai receber mais de meio milhão de euros e a ex-mulher 10 mil euros. Já os pais de João Paulo têm direito a 80 mil euros.



Arguido sorriu ao ouvir a pena

Rafael Silva ainda sorriu ao ouvir o juiz condená-lo à pena máxima. Nunca mostrou estar abalado com a decisão que estava a ser lida. Também o bruxo da Areosa não reagiu, apenas olhou para a mulher que no banco da sala de audiências chorava copiosamente.



Cunhado com irmã e mãe ao lado não fala

Luís Filipe não conseguia esconder o contentamento. Saiu do tribunal agarrado à irmã e à mãe. Esteve preso durante ano e meio, mas os juízes disseram que nada teve a ver com o homicídio. É cunhado do bruxo e por isso foi arrastado.



‘Avidez’ de arguidos motivou o crime

O coletivo de juízes não teve dúvidas de que Pedro Bourbon foi o autor moral do crime e que embora não tenha estado presente no momento do rapto e do homicídio esteve a par de todos os passos que foram dados. Para os magistrados, o advogado e o bruxo da Areosa foram "os mentores" de um plano, que visou tirar a vida a João Paulo.



"Os arguidos revelaram ter personalidades desviantes e agiram motivados pela avidez", disse o juiz William Themudo.

Os magistrados fizeram questão de explicar que não foi possível determinar como João Paulo Fernandes, de 41 anos, foi assassinado, mas conseguiram perceber que tal ocorreu entre a noite do rapto, que aconteceu a 11 de março de 2016, e a manhã do dia seguinte. No local do crime estavam o bruxo, Rafael Silva, Adolfo e Manuel Bourbon.



Para os juízes, as regras da experiência e da lógica dizem que João Paulo foi assassinado. Todos os passos dados pelos arguidos, o bidão de ácido sulfúrico encontrado, as escutas e todos os testemunhos provam os crimes praticados.



PORMENORES

Penas suspensas

Filipe Leitão, que ajudou a roubar os Mercedes, levou cinco anos de pena suspensa. Já o advogado Nuno Lourenço levou um ano e dez meses de pena suspensa por falsificação.



Representa a criança

André Lage, que representa a criança, estava também visivelmente satisfeito. "Ela foi a principal vítima. Fez-se justiça", garantiu à saída.



Visivelmente irritado

O advogado de Helder Moreira, Pedro Miguel Branco, não escondia a irritação. Estava a contar que o seu cliente, dono do armazém onde os crimes ocorreram, fosse absolvido.