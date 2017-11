Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Máfia de Braga era “associação bombista para o crime perfeito”

Procurador não tem dúvidas sobre o crime e fala em “realidade cruel e violenta”.

Por Aureliana Gomes | 01:30

"Os arguidos criaram uma associação bombista para o crime perfeito": um homicídio sem cadáver. As palavras são do procurador do Ministério Público do caso Máfia de Braga e foram proferidas ontem durante as alegações finais do processo que tem nove arguidos, sete dos quais em prisão preventiva. Estão acusados de raptar, matar e dissolver o corpo do empresário João Paulo Fernandes em ácido sulfúrico.



Durante as alegações – que foram interrompidas pelo adiantar da hora –, o procurador destacou a violência do crime, citando o livro de Truman Capote ‘A Sangue Frio’, que relata o brutal assassinato de uma família. "Fiquei deveras emocionado ao ler a acusação. Lembrei-me do livro de Truman Capote. Foi uma realidade cruel e violenta", disse.



O magistrado lembrou, por várias vezes, que as suas conclusões foram em muito alicerçadas pelo depoimento do arguido Hélder Moreira no terceiro interrogatório da PJ, quando contou pormenores do crime, entre os quais que a vítima tinha sido estrangulada pelo bruxo.



Referiu que o crime terá sido orquestrado por Pedro Bourbon e Emanuel Paulino com o objetivo de se apropriarem dos imóveis dos pais de João Paulo Fernandes. "O crime passava por raptar a vítima, matar, desaparecer com o corpo e continuar a vender os imóveis", explicou.



Depois foi montado o esquema para que nada falhasse no dia. "Foram convocados os arguidos Rafael Silva, Manuel e Adolfo Bourbon – que tinham ascendente do irmão –, Luís Monteiro, Hélder, proprietário dos armazéns, Filipe Leitão, que trabalhava na Mercedes, e Nuno Lourenço", disse o procurador.



Adiantou que a teoria de "não há corpo, não há crime" não se aplica: "Sabe-se que o contentor com o corpo dissolvido foi levado para o aterro da Solusel, em Canidelo."



PORMENORES

Alegações prosseguem

O procurador prossegue hoje as alegações. Tendo em conta o que disse no dia de ontem, deverá pedir penas pesadas.



Hélder Moreira ouvido

O único arguido que falou em julgamento foi confrontado com as contradições do que disse agora com o que tinha dito no interrogatório. Referiu que o que está lá escrito "é falso" e que assinou sem ler.



Arguido emocionou-se

Emocionado, Hélder Moreira disse que mudou o discurso na "esperança de ver reduzida a pena", já que está inocente.