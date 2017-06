Máfia dos relógios caçada pela PSP em roubo de 40 mil

A troca de informações permitiu seguir o grupo e apanhá-lo agora em flagrante. Este grupo estará relacionado com o gang que roubou da mesma forma a mulher do empresário Vasco Pereira Coutinho, dono da SIVA.

Três italianos com ligações ao crime organizado foram apanhados em flagrante pela PSP de Lisboa após roubarem um relógio de 40 mil euros, numa operação da Divisão de Investigação Criminal em articulação com o DIAP. O grupo atuava em motos alugadas, que usavam para cometer os crimes no trânsito da capital.Escolhiam as vítimas pelos carros de luxo e utilizavam sempre o mesmo esquema. Um dos criminosos passava de moto e dava um toque no retrovisor do automóvel escolhido. Quando o condutor abria o vidro para ajeitar o espelho, os outros dois caiam-lhe em cima e roubavam o relógio.Na sexta-feira foram presos em Lisboa e ontem estavam a ser presentes no Tribunal de Instrução Criminal. O grupo já tinha estado em Portugal em março. Voltaram a Itália, mas foram detidos e apanhados na posse de um relógio que se apurou ter sido roubado em Lisboa.