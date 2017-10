Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Magrebino preso ataca guardas que o despiram

Ismael roubou um carro e foi preso.

Por João Carlos Rodrigues e Miguel Curado | 09:55

O magrebino travado em Abrantes quando fugia para Paris num carro roubado em Lisboa atacou dois guardas prisionais da cadeia de alta segurança de Monsanto, que procediam a uma revista após uma diligência no exterior da prisão.



Ismael Bahlaouane tinha sido levado às instalações da Polícia Judiciária para ser interrogado e, no regresso, foi alvo de uma revista por desnudamento, obrigatória de acordo com o regulamento.



O homem não gostou de ser forçado a tirar a roupa e atacou os dois guardas a murro e à dentada. Ambos tiveram de receber tratamento hospitalar. A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou a ocorrência, adiantando que "o recluso será objeto de competente processo disciplinar".



Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, diz que "este é mais um exemplo do que a DGRSP não faz", isto é, devia avançar com uma queixa-crime mas fica-se pelo processo disciplinar.



Ismael Bahlaouane está detido por roubo, mas tem ligações ao extremismo islâmico, nomeadamente células com base em Bruxelas, na Bélgica.