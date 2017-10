Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MAI põe controlo do SIRESP nas mãos de polícias

Agentes da PSP e militares da GNR vão gerir operações das comunicações de emergência.

11:14

O despacho da ministra Constança Urbano de Sousa data de 9 de agosto e o do secretário de Estado Jorge Gomes de 16 de outubro. Já estão ambos fora do governo, mas só esta quinta-feira foi publicado em diário da República o despacho que passa para as mãos da GNR e da PSP a gestão das comunicações de emergência do SIRESP.



O despacho de enuncia a criação de uma Divisão "com funções de suporte e apoio permanente aos utilizadores da rede SIRESP (que inclui forças policias, bombeiros e proteção civil). A referida Divisão vai estar sob a alçada da Secretaria-Geral da Administração Interna e vai integrar "o Centro de Operações e Gestão e em consequência, todas as suas atribuições, garantindo disponibilidade do serviço de 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano".



A medida surge no seguimento das falhas verificadas nos incêndios de Pedrógão Grande (que viriam a repetir-se nos fogos de 15 de outubro), em que o sistema de comunicações teve dezenas de falhas ao longo das horas em que os fogos lavravam. Lembre-se que o Estado resolveu assumir a maioria do capital no consórcio SIRESP, reforçando a sua posição para 54% do capital.