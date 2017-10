Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maior centro comercial do Algarve abriu as portas

Área de 82 mil metros quadrados oferece 110 lojas e cinco salas de cinema modernas.

Por Tiago Griff | 08:42

O Mar Shopping Algarve, o maior centro comercial da região, abriu ontem as portas em Loulé. O complexo, que está a ser gerido pelo IKEA, quer receber nove milhões de visitantes no primeiro ano de atividade e aposta na sustentabilidade e na tecnologia para se diferenciar dos restantes espaços comerciais. Algumas lojas ainda procuram trabalhadores.



A abertura do espaço, que chegou a estar prevista para a primavera, foi adiada por um mês por razões de segurança. A construção do centro comercial ficou marcada pela morte de dois trabalhadores.



Nos mais de 82 mil metros quadrados de área estão disponíveis 110 lojas e cinco salas de cinema com projetores laser, incluindo uma sala com um ecrã de 240 metros e projeção 4K. O diretor geral, Herman Gewert, espera receber nove milhões de visitantes já neste primeiro ano e destaca a diferenciação dos restantes espaços comerciais com a "sustentabilidade energética e ambiental, que originou o cultivo de plantas de espécies locais e a instalação de sistemas inovadores de consumo de água e energia", como painéis solares fotovoltaicos e iluminação LED.



Este investimento do Grupo IKEA, que ronda os 200 milhões de euros, vai criar mais de três mil postos de trabalho diretos e indiretos na região, sendo que alguns estão por preencher.



Apesar disso, todas as lojas já abriram, mas algumas ainda procuram trabalhadores, o que já levou à criação de uma feira de emprego. "Prometemos que seremos palco para as melhores tradições do Algarve e valorizaremos a cultura e os valores desta região que tem muito mais do que o sol e a praia", garante ainda Herman Gewert.