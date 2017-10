Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Maior parte dos juízes não se revê no acórdão”

Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses avisa que não se deve extrapolar um erro a toda a classe.

Por Manuel Jorge Bento | 08:43

O polémico acórdão da Relação do Porto, que ‘desculpa’ violência doméstica com adultério, leva Manuela Paupério a reconhecer "considerações desajustadas" no texto, mas alerta que os juízes são pessoas, erram e são condicionados pelas condições de exercício das funções. A presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses fala num caso que é "uma gota no oceano" e que não descredibiliza a Justiça.



CM – Este caso preocupa-a?

Manuela Paupério – É um caso com gravidade e a maior parte dos juízes não se revê no texto. Mas os juízes são pessoas. Haverá pessoas mais retrógradas ou fora do seu tempo, terá que haver, certamente. Não somos normalizados. É evidente que devemos tentar que o que somos enquanto pessoas não seja projetado nas decisões que proferimos e que estas sejam limpas de conceitos morais ou religiosos.



Mas os juízes têm que ser pessoas cultas e é preciso terem tempo e condições: os desembargadores passam a maior parte do tempo sozinhos. E não somos uma casta de gente perfeita. Somos pessoas, cometemos erros. É, de facto, a primeira vez que vejo uma coisa destas. Mas, volta e meia, há uma decisão má, por aplicar considerações desajustadas. Era bom que não acontecesse nunca. Na quantidade de decisões tomadas, é uma gota no oceano.



- Mas essa decisão prejudica a Justiça?

– Tem origem no comportamento de um juiz, que é alvo de crítica e alarme público. Não há necessidade de extrapolar de um juiz para uma classe. A sociedade deve perceber que é preciso tranquilidade e confiança nos juízes. Não é um caso ou outro que põe em causa a dignidade. A existência de magistrados livres e independentes acarreta o risco de nem todos atuarem de acordo com o expectável. Mas é melhor do que ter juízes sem voz e assustados.



- O que é preciso fazer agora?

– Reconquistar a confiança da sociedade nos juízes e tribunais. Muita da desconfiança advém da morosidade, que é resultado da falta de investimento do poder político nesta área de soberania. E importa, para um estado democrático saudável, alterar isto.



PERFIL

Manuela Paupério tem 62 anos e uma carreira dedicada à justiça criminal. Foi professora do primeiro ciclo e advogada antes de se tornar juíza e de ter em mãos casos como a Noite Branca.



Tornou-se presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses depois da sua antecessora, Maria José Costeira, ter assumido funções como magistrada no Tribunal de Justiça da União Europeia.